Кладбище флота РФ. СтратКом показал места затопления вражеских кораблей в Черном море

Вооруженные силы Украины уже уничтожили 13 российских кораблей в Черном море, которое превратилось в кладбище для флота оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

"Черное море превратилось в кладбище для российского флота", - говорится в заявлении.

Отмечается, что СтратКом ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждений кораблей оккупантов.

Фото: Инфографика (facebook.com/AFUStratCom)

"В море еще много места", - добавили военные.

Уничтожение флота РФ

В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины поразили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". Через некоторое время он утонул.

В конце прошлого года Силы обороны уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

В ночь на 1 февраля вблизи Крыма пошел ко дну Черного моря российский ракетный катер "Ивановец". Катер затонул в результате атаки морских дронов Главного управления разведки Минобороны Украины.

Недавно в Черном море ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".