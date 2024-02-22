Кладбище флота РФ. СтратКом показал места затопления вражеских кораблей в Черном море
Вооруженные силы Украины уже уничтожили 13 российских кораблей в Черном море, которое превратилось в кладбище для флота оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Черное море превратилось в кладбище для российского флота", - говорится в заявлении.
Отмечается, что СтратКом ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждений кораблей оккупантов.
Фото: Инфографика (facebook.com/AFUStratCom)
"В море еще много места", - добавили военные.
Уничтожение флота РФ
В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины поразили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". Через некоторое время он утонул.
В конце прошлого года Силы обороны уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".
В ночь на 1 февраля вблизи Крыма пошел ко дну Черного моря российский ракетный катер "Ивановец". Катер затонул в результате атаки морских дронов Главного управления разведки Минобороны Украины.
Недавно в Черном море ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".
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