У "Київводоканалі" спростували вкид про графіки відключення води

У мережі з'явилася інформація про плани запровадити графіки відключення води у Києві. Вона є неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київводоканалу".

Як зазначили у компанії, послуги водопостачання та водовідведення надаються мешканцям Києва цілодобово та в повному обсязі. Винятком є лише аварії на трубопроводах.

"Київводоканал" не запроваджував жодних графіків відключення водопостачання, тому ці повідомлення неправдиві", - наголошується у повідомленні.

Також у "Київводоканалі" закликали мешканців столиці не довіряти фейковим новинам та орієнтуватися лише на офіційні джерела інформації: сайт "Київводоканалу", сторінку у Facebook, а також офіційні ресурси Київської міської державної адміністрації.