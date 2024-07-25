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В "Киевводоканале" опровергли вброс о графиках отключения воды

Киев, Четверг 25 июля 2024 22:12
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В "Киевводоканале" опровергли вброс о графиках отключения воды Фото: в "Киевводоканале" опровергли вброс о графиках отключения воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В сети появилась информация о планах ввести графики отключения воды в Киеве. Она является ложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отметили в компании, услуги водоснабжения и водоотвода предоставляются жителям Киева круглосуточно и в полном объеме. Исключением являются только аварии на трубопроводах.

"Киевводоканал" не вводил никаких графиков отключения водоснабжения, поэтому эти сообщения ложны", - подчеркивается в сообщении.

Также в "Киевводоканале" призвали жителей столицы не доверять фейковым новостям и ориентироваться только на официальные источники информации: сайт "Киевводоканала", страницу в Facebook, а также официальные ресурсы Киевской городской государственной администрации.

Что предшествовало

Напомним, графики подачи воды уже вводили в нескольких населенных пунктах Украины, но Киева это не касалось.

В частности, такие меры из-за отключений света вводили в Конотопе Сумской области. Воду тогда подавали только утром и вечером.

При этом графики отключения воды вводили в Ирпене Киевской области из-за значительных ограничений электроснабжения.

Фейки о таких ограничениях в Киеве уже распространяли в конце июня.

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