"Київводоканал" призупинив прийом показників: що робити киянам

Повідомляється, що у цей період облікові бази підприємства закриті для обробки інформації, тому показники у цей період не приймаються. Передати показники можна з 10 числа будь-яким зручним способом, зокрема:

через офіційний сайт "Київводоканалу", натиснувши кнопку "Надати показники";

в "Особистому кабінеті" споживача;

за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram;

телефоном контакт-центру:

- "Київводоканалу" - (044) 202 02 02, 0 800 301 581,

- або КК "ЦКС" - (044) 247 40 40, 0 800 404 407;

зазначивши показання у платіжному повідомленні під час оплати в банку.

У підприємстві також застерегли, що показники не приймаються через особисті повідомлення у Facebook, і закликали користуватися лише офіційними каналами зв’язку.