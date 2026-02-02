"Київводоканал" призупинив прийом показників: що робити киянам

Киянам нагадали, що з 1 до 9 лютого облікові бази "Київводоканалу" закриті й передавати показники лічильників поки не можна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення АК "Київводоканал".
Повідомляється, що у цей період облікові бази підприємства закриті для обробки інформації, тому показники у цей період не приймаються. Передати показники можна з 10 числа будь-яким зручним способом, зокрема:
У підприємстві також застерегли, що показники не приймаються через особисті повідомлення у Facebook, і закликали користуватися лише офіційними каналами зв’язку.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд ухвалив рішення про автоматичний перерахунок платіжок для українців, які залишалися без опалення, води чи інших комунальних послуг через російські обстріли. Платити за фактично ненадані або неякісні послуги не доведеться, заяви від споживачів не потрібні - облік мають вести самі комунальні служби. Скориговані суми з’являться безпосередньо у наступних квитанціях.
Також ми розповідали, що відключення електроенергії майже не зменшують споживання тепла і суми в платіжках за опалення у Києві. У "Київтеплоенерго" пояснили, що після знеструмлень будинки швидко "добирають" тепло, тому відчутної економії не виникає. Нарахування здійснюються за фактичним споживанням або за затвердженою методикою, а перерахунок можливий лише в окремих випадках і за підтвердженими даними.