"Киевводоканал" приостановил прием показателей: что делать киевлянам

Сообщается, что в этот период учетные базы предприятия закрыты для обработки информации, поэтому показатели в этот период не принимаются. Передать показатели можно с 10 числа любым удобным способом, в частности:

через официальный сайт "Киевводоканала", нажав кнопку "Предоставить показатели";

в "Личном кабинете" потребителя;

с помощью чат-ботов в Viber и Telegram;

по телефону контакт-центра:

- "Киевводоканала" - (044) 202 02 02 02, 0 800 301 581,

- или КК "ЦКС" - (044) 247 40 40, 0 800 404 407;

через сервис Portmone в разделе "Передача показателей";

указав показания в платежном сообщении при оплате в банке.

В предприятии также предостерегли, что показатели не принимаются через личные сообщения в Facebook, и призвали пользоваться только официальными каналами связи.