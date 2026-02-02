RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Киевводоканал" приостановил прием показателей: что делать киевлянам

Фото: Киевлянам напомнили, когда передавать показания счетчиков воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Киевлянам напомнили, что с 1 по 9 февраля учетные базы "Киевводоканала" закрыты и передавать показания счетчиков пока нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение АК "Киевводоканал".

Сообщается, что в этот период учетные базы предприятия закрыты для обработки информации, поэтому показатели в этот период не принимаются. Передать показатели можно с 10 числа любым удобным способом, в частности:

  • через официальный сайт "Киевводоканала", нажав кнопку "Предоставить показатели";
  • в "Личном кабинете" потребителя;
  • с помощью чат-ботов в Viber и Telegram;
  • по телефону контакт-центра:
    - "Киевводоканала" - (044) 202 02 02 02, 0 800 301 581,
    - или КК "ЦКС" - (044) 247 40 40, 0 800 404 407;
  • через сервис Portmone в разделе "Передача показателей";
  • указав показания в платежном сообщении при оплате в банке.

В предприятии также предостерегли, что показатели не принимаются через личные сообщения в Facebook, и призвали пользоваться только официальными каналами связи.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство приняло решение об автоматическом перерасчете платежек для украинцев, которые оставались без отопления, воды или других коммунальных услуг из-за российских обстрелов. Платить за фактически непредоставленные или некачественные услуги не придется, заявления от потребителей не нужны - учет должны вести сами коммунальные службы. Скорректированные суммы появятся непосредственно в следующих квитанциях.

Также мы рассказывали, что отключения электроэнергии почти не уменьшают потребление тепла и суммы в платежках за отопление в Киеве. В "Киевтеплоэнерго" объяснили, что после обесточиваний дома быстро "добирают" тепло, поэтому ощутимой экономии не возникает. Начисления осуществляются по фактическому потреблению или по утвержденной методике, а перерасчет возможен лишь в отдельных случаях и по подтвержденным данным.

КиевКиевводоканалВодоснабжение