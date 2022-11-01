У роботі "Київстар" стався збій: що відомо

Сьогодні, 1 листопада, оператор мобільного зв'язку "Київстар" заявив про збій в роботі. У користувачів виникають проблеми при поповненні рахунку, зміни тарифу та з додатком Мій Київстар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мобільного оператора.
"Шановні користувачі, наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі. Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком Мій Київстар", - йдеться в повідомленні.
IT-спеціалісти працюють над якнайшвидшим усунення обмежень, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів вже в найближчим часом.
"Ми щиро перепрошуємо за тимчасові складнощі та просимо спробуйте поповнити рахунок через годину", - додоли у "Київстар".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська вранці 31 жовтня завдали чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури Києва. Внаслідок чого частина міста залишилася без світла, води та зв'язку.
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