У роботі "Київстар" стався збій: що відомо

Сьогодні, 1 листопада, оператор мобільного зв'язку "Київстар" заявив про збій в роботі. У користувачів виникають проблеми при поповненні рахунку, зміни тарифу та з додатком Мій Київстар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мобільного оператора.

"Шановні користувачі, наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі. Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком Мій Київстар", - йдеться в повідомленні.

IT-спеціалісти працюють над якнайшвидшим усунення обмежень, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів вже в найближчим часом.

"Ми щиро перепрошуємо за тимчасові складнощі та просимо спробуйте поповнити рахунок через годину", - додоли у "Київстар".