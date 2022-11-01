В работе "Киевстар" произошел сбой: что известно

Сегодня, 1 ноября, оператор мобильной связи "Киевстар" заявил о сбое в работе. У пользователей возникают проблемы при пополнении счета, смене тарифа и с приложением Мой Киевстар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мобильного оператора.

"Уважаемые пользователи, наши основные услуги, в частности звонки и мобильный интернет работают в привычном режиме. Однако сегодня примерно с 9 утра у части наших клиентов могут возникать ограничения при пополнении счета, изменении тарифа или в пользовании приложением Мой Киевстар", - говорится в сообщении.

IT-специалисты работают над скорейшим устранением ограничений, чтобы возобновить работу этих дополнительных сервисов уже в ближайшее время.

"Мы искренне извиняемся за временные сложности и просим попробуйте пополнить счет через час", - добавили в "Киевстар".