"Київстар" змінює тарифи з грудня: у компанії назвали причини

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" оголосив про оновлення умов обслуговування частини тарифів. Рішення пояснюють зростанням витрат на підтримку стійкості мережі та подорожчанням енергоресурсів.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
У "Київстарі" зазначають, що витрати на ключові ресурси суттєво зросли. Зокрема, вартість електроенергії для підприємств у вечірні пікові години піднялася на 60%.
Через часті відключення світла збільшилися обсяги використання палива для генераторів. У листопаді 2025 року споживання пального зросло більш ніж у 7,5 раза порівняно з літнім періодом. Компанія наголошує, що ці витрати є критичними для цілодобової роботи мережі.
Оновлення відбудуться у кілька етапів:
Після оновлення умов клієнтам запропонують можливість збільшити обсяги послуг у тарифі без доплати. Якщо нові параметри не влаштують, абоненти зможуть перейти на інший тариф передплати або вибрати контрактний варіант.
"Київстар" запевняє, що клієнтів завчасно проінформують про оновлення. Абоненти отримають SMS, а бізнес-клієнтам координатори надішлють листи з деталями на e-mail.
Інформація про зміни буде доступна в додатку "Мій Київстар", на сайті компанії та за номером 477*9.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні збільшать кількість мобільних вишок з аварійним живленням, щоб підтримати зв'язок під час відключень світла. Таке рішення ухвалили на Ставці верховного головнокомандувача через російські атаки на енергетику.
Також ми писали, що українські мобільні оператори готуються працювати під час тривалих відключень світла, встановлюючи більше генераторів, акумуляторів та резервних систем. НКЕК перевіряє їхню готовність і зазначає, що базові станції можуть працювати автономно в середньому 6-10 годин, але цей час скорочується через підвищене навантаження.