"Киевстар" меняет тарифы с декабря: в компании назвали причины

Почему пересматривают тарифы

В "Киевстаре" отмечают, что расходы на ключевые ресурсы существенно выросли. В частности, стоимость электроэнергии для предприятий в вечерние пиковые часы поднялась на 60%.

Из-за частых отключений света увеличились объемы использования топлива для генераторов. В ноябре 2025 года потребление топлива выросло более чем в 7,5 раза по сравнению с летним периодом. Компания отмечает, что эти расходы являются критическими для круглосуточной работы сети.

Когда изменятся условия

Обновления состоятся в несколько этапов:

с 18 декабря 2025 года и в течение начала 2026-го - для части тарифов подписки;

с 1 января 2026 года и в течение нескольких следующих месяцев - для некоторых контрактных и бизнес-тарифов.

После обновления условий клиентам предложат возможность увеличить объемы услуг в тарифе без доплаты. Если новые параметры не устроят, абоненты смогут перейти на другой тариф предоплаты или выбрать контрактный вариант.

Как сообщат об изменениях

"Киевстар" уверяет, что клиентов заблаговременно проинформируют об обновлении. Абоненты получат SMS, а бизнес-клиентам координаторы пришлют письма с деталями на e-mail.

Информация об изменениях будет доступна в приложении "Мой Киевстар", на сайте компании и по номеру 477*9.