"Киевстар" меняет тарифы с декабря: в компании назвали причины

Оператор мобильной связи "Киевстар" объявил об обновлении условий обслуживания части тарифов. Решение объясняют ростом расходов на поддержание устойчивости сети и подорожанием энергоресурсов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В "Киевстаре" отмечают, что расходы на ключевые ресурсы существенно выросли. В частности, стоимость электроэнергии для предприятий в вечерние пиковые часы поднялась на 60%.
Из-за частых отключений света увеличились объемы использования топлива для генераторов. В ноябре 2025 года потребление топлива выросло более чем в 7,5 раза по сравнению с летним периодом. Компания отмечает, что эти расходы являются критическими для круглосуточной работы сети.
Обновления состоятся в несколько этапов:
После обновления условий клиентам предложат возможность увеличить объемы услуг в тарифе без доплаты. Если новые параметры не устроят, абоненты смогут перейти на другой тариф предоплаты или выбрать контрактный вариант.
"Киевстар" уверяет, что клиентов заблаговременно проинформируют об обновлении. Абоненты получат SMS, а бизнес-клиентам координаторы пришлют письма с деталями на e-mail.
Информация об изменениях будет доступна в приложении "Мой Киевстар", на сайте компании и по номеру 477*9.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине увеличат количество мобильных вышек с аварийным питанием, чтобы поддержать связь во время отключений света. Такое решение приняли на Ставке верховного главнокомандующего из-за российских атак на энергетику.
Также мы писали, что украинские мобильные операторы готовятся работать во время длительных отключений света, устанавливая больше генераторов, аккумуляторов и резервных систем. НКЭК проверяет их готовность и отмечает, что базовые станции могут работать автономно в среднем 6-10 часов, но это время сокращается из-за повышенной нагрузки.