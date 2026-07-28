"Київстар" закриває 7 тарифів: що зміниться для користувачів у серпні
07:13 28.07.2026 Вт
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Що буде з вже діючими тарифами?
Фото: "Київстар" оновлює тарифи (Getty Images)
Мобільний оператор "Київстар" оновлює лінійку тарифних планів для бізнесу та закриває низку пропозицій для нових підключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії "Київстар".
Головне:
- Оновлення для бізнесу: З 30 липня 2026 року "Київстар" змінює умови підключення IoT-тарифів для корпоративних клієнтів.
- Які тарифи закриють: Для нових абонентів стануть недоступними сім пакетів (уся лінійка IoT, Модем та Стрімінг).
- Умови для діючих клієнтів: Для тих, хто вже користується цими тарифами або встигне підключити їх до 29 липня, все залишиться без змін.
Які тарифи стануть недоступними
З 30 липня 2026 року змінюються умови обслуговування лінійки IoT-рішень для корпоративних клієнтів. Для нових абонентів стануть недоступними сім тарифних планів.
Зокрема, оновлення торкнеться таких тарифів:
- IoT Старт;
- IoT Міні;
- IoT База;
- IoT Про;
- Модем;
- Стрімінг;
- Тарифи ІоТ-платформи.
Що зміниться для діючих абонентів
Для бізнес-клієнтів, які вже користуються цими пропозиціями або встигнуть підключити їх до 29 липня 2026 року включно, умови обслуговування та вартість залишаться без змін.
Водночас починаючи з 30 липня "Київстар" запропонує оновлену лінійку IoT-тарифів для нових підключень, деталі якої оприлюднять на офіційному сайті оператора.