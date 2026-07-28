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"Київстар" закриває 7 тарифів: що зміниться для користувачів у серпні

07:13 28.07.2026 Вт
2 хв
Що буде з вже діючими тарифами?
aimg Дмитро Левицький
"Київстар" закриває 7 тарифів: що зміниться для користувачів у серпні Фото: "Київстар" оновлює тарифи (Getty Images)
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Мобільний оператор "Київстар" оновлює лінійку тарифних планів для бізнесу та закриває низку пропозицій для нових підключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії "Київстар".

Головне:

  • Оновлення для бізнесу: З 30 липня 2026 року "Київстар" змінює умови підключення IoT-тарифів для корпоративних клієнтів.
  • Які тарифи закриють: Для нових абонентів стануть недоступними сім пакетів (уся лінійка IoT, Модем та Стрімінг).
  • Умови для діючих клієнтів: Для тих, хто вже користується цими тарифами або встигне підключити їх до 29 липня, все залишиться без змін.

Які тарифи стануть недоступними

З 30 липня 2026 року змінюються умови обслуговування лінійки IoT-рішень для корпоративних клієнтів. Для нових абонентів стануть недоступними сім тарифних планів.

Зокрема, оновлення торкнеться таких тарифів:

  • IoT Старт;
  • IoT Міні;
  • IoT База;
  • IoT Про;
  • Модем;
  • Стрімінг;
  • Тарифи ІоТ-платформи.

Що зміниться для діючих абонентів

Для бізнес-клієнтів, які вже користуються цими пропозиціями або встигнуть підключити їх до 29 липня 2026 року включно, умови обслуговування та вартість залишаться без змін.

Водночас починаючи з 30 липня "Київстар" запропонує оновлену лінійку IoT-тарифів для нових підключень, деталі якої оприлюднять на офіційному сайті оператора.

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