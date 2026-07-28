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"Киевстар" закрывает 7 тарифов: что изменится для пользователей в августе

07:13 28.07.2026 Вт
2 мин
Что будет с уже действующими тарифами?
aimg Дмитрий Левицкий
"Киевстар" закрывает 7 тарифов: что изменится для пользователей в августе Фото: "Киевстар" обновляет тарифы (Getty Images)
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Мобильный оператор Киевстар обновляет линейку тарифных планов для бизнеса и закрывает ряд предложений для новых подключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании "Киевстар".

Главное:

  • Обновление для бизнеса: С 30 июля 2026 года "Киевстар" изменяет условия подключения IoT-тарифов для корпоративных клиентов.
  • Какие тарифы закроют: Для новых абонентов станут недоступны семь пакетов (вся линейка IoT, Модем и Стриминг).
  • Условия для действующих клиентов Для тех, кто уже пользуется этими тарифами или успеет подключить их до 29 июля, все останется без изменений.

Какие тарифы станут недоступными

С 30 июля 2026 года изменяются условия обслуживания линейки IoT-решений для корпоративных клиентов. Для новых абонентов станут недоступны семь тарифных планов.

В частности, обновление коснется следующих тарифов:

  • IoT Старт;
  • IoT Мини;
  • IoT База;
  • IoT О;
  • Модем;
  • Стриминг;
  • Тарифы ИоТ-платформы.

Что изменится для действующих абонентов

Для бизнес-клиентов, которые уже пользуются этими предложениями или успеют подключить их к 29 июля 2026 года включительно, условия обслуживания и стоимость останутся без изменений.

В то же время, начиная с 30 июля, "Киевстар" предложит обновленную линейку IoT-тарифов для новых подключений, детали которой обнародуют на официальном сайте оператора.

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