"Киевстар" закрывает 7 тарифов: что изменится для пользователей в августе
Мобильный оператор Киевстар обновляет линейку тарифных планов для бизнеса и закрывает ряд предложений для новых подключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании "Киевстар".
Главное:
- Обновление для бизнеса: С 30 июля 2026 года "Киевстар" изменяет условия подключения IoT-тарифов для корпоративных клиентов.
- Какие тарифы закроют: Для новых абонентов станут недоступны семь пакетов (вся линейка IoT, Модем и Стриминг).
- Условия для действующих клиентов Для тех, кто уже пользуется этими тарифами или успеет подключить их до 29 июля, все останется без изменений.
Какие тарифы станут недоступными
С 30 июля 2026 года изменяются условия обслуживания линейки IoT-решений для корпоративных клиентов. Для новых абонентов станут недоступны семь тарифных планов.
В частности, обновление коснется следующих тарифов:
- IoT Старт;
- IoT Мини;
- IoT База;
- IoT О;
- Модем;
- Стриминг;
- Тарифы ИоТ-платформы.
Что изменится для действующих абонентов
Для бизнес-клиентов, которые уже пользуются этими предложениями или успеют подключить их к 29 июля 2026 года включительно, условия обслуживания и стоимость останутся без изменений.
В то же время, начиная с 30 июля, "Киевстар" предложит обновленную линейку IoT-тарифов для новых подключений, детали которой обнародуют на официальном сайте оператора.