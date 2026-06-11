"Київстар" відключає 3G у серпні: перелік регіонів та що варто зробити вже зараз

"Київстар" в рамках модернізації мережі виводить з експлуатації застарілу технологію 3G. Вивільнені частоти перерозподіляють на користь більш сучасного 4G.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті компанії.
Процес оновлення мережі відбудеться у два етапи:
З 4 серпня 2026 року:
Фото: "Київстар" відключає 3G у серпні (інфографіка РБК-Україна)
З 18 серпня 2026 року:
Якщо ви досі не користуєтеся 4G, необхідно перевірити налаштування телефону та активувати цю технологію в меню пристрою.
Якщо ваша SIM-карта застаріла і не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM. Номер при цьому залишиться незмінним. Для заміни карти зверніться до найближчого магазину "Київстар".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Київстар" змінює правила поповнення рахунку вже з липня.