"Київстар" відключає 3G у серпні: перелік регіонів та що варто зробити вже зараз

Графік відключення 3G

Процес оновлення мережі відбудеться у два етапи:

З 4 серпня 2026 року:

Вінницька область: Козятин, а також Гайсинський, Жмеринський, Тульчинський і Хмільницький райони.

Козятин, а також Гайсинський, Жмеринський, Тульчинський і Хмільницький райони. Донецька область: Краматорськ, Покровськ, Слов’янськ, а також Бахмутський, Волноваський, Костянтинівський, Краматорський і Покровський райони.

Краматорськ, Покровськ, Слов’янськ, а також Бахмутський, Волноваський, Костянтинівський, Краматорський і Покровський райони. Запорізька область: Запоріжжя, а також Василівський, Запорізький і Пологівський райони.

Запоріжжя, а також Василівський, Запорізький і Пологівський райони. Харківська область: Ізюм, Лозова, а також Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський, Берестинський, Лозівський та Чугуївський райони.

Ізюм, Лозова, а також Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський, Берестинський, Лозівський та Чугуївський райони. Херсонська область: Херсон, Бериславський і Херсонський райони.

Фото: "Київстар" відключає 3G у серпні (інфографіка РБК-Україна)

З 18 серпня 2026 року:

Дніпропетровська область: Кривий Ріг, Криворізький район.

Кривий Ріг, Криворізький район. Івано-Франківська область: Городенка, Долина, Снятин, а також Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони.

Городенка, Долина, Снятин, а також Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони. Хмельницька область: Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а також Кам'янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони.

Що потрібно зробити абонентам?

Якщо ви досі не користуєтеся 4G, необхідно перевірити налаштування телефону та активувати цю технологію в меню пристрою.

Якщо ваша SIM-карта застаріла і не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM. Номер при цьому залишиться незмінним. Для заміни карти зверніться до найближчого магазину "Київстар".