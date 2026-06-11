"Киевстар" отключает 3G в августе: перечень регионов и что стоит сделать уже сейчас

График отключения 3G

Процесс обновления сети состоится в два этапа:

С 4 августа 2026 года:

Винницкая область: Казатин, а также Гайсинский, Жмеринский, Тульчинский и Хмельницкий районы.

Казатин, а также Гайсинский, Жмеринский, Тульчинский и Хмельницкий районы. Донецкая область: Краматорск, Покровск, Славянск, а также Бахмутский, Волновахский, Константиновский, Краматорский и Покровский районы.

Краматорск, Покровск, Славянск, а также Бахмутский, Волновахский, Константиновский, Краматорский и Покровский районы. Запорожская область: Запорожье, а также Васильевский, Запорожский и Пологовский районы.

Запорожье, а также Васильевский, Запорожский и Пологовский районы. Харьковская область: Изюм, Лозовая, а также Богодуховский, Изюмский, Купянский, Берестинский, Лозовской и Чугуевский районы.

Изюм, Лозовая, а также Богодуховский, Изюмский, Купянский, Берестинский, Лозовской и Чугуевский районы. Херсонская область: Херсон, Бериславский и Херсонский районы.

Фото: "Киевстар" отключает 3G в августе (инфографика РБК-Украина)

С 18 августа 2026 года:

Днепропетровская область: Кривой Рог, Криворожский район.

Кривой Рог, Криворожский район. Ивано-Франковская область: Городенка, Долина, Снятин, а также Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы.

Городенка, Долина, Снятин, а также Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы. Хмельницкая область: Дунаевцы, Красилов, Нетешин, Полонное, Староконстантинов, Хмельницкий, а также Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский районы.

Что нужно сделать абонентам?

Если вы до сих пор не пользуетесь 4G, необходимо проверить настройки телефона и активировать эту технологию в меню устройства.

Если ваша SIM-карта устарела и не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM. Номер при этом останется неизменным. Для замены карты обратитесь в ближайший магазин "Киевстар".