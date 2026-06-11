"Киевстар" отключает 3G в августе: перечень регионов и что стоит сделать уже сейчас

"Киевстар" в рамках модернизации сети выводит из эксплуатации устаревшую технологию 3G. Освободившиеся частоты перераспределяют в пользу более современного 4G.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте компании.
Процесс обновления сети состоится в два этапа:
С 4 августа 2026 года:
Фото: "Киевстар" отключает 3G в августе (инфографика РБК-Украина)
С 18 августа 2026 года:
Если вы до сих пор не пользуетесь 4G, необходимо проверить настройки телефона и активировать эту технологию в меню устройства.
Если ваша SIM-карта устарела и не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM. Номер при этом останется неизменным. Для замены карты обратитесь в ближайший магазин "Киевстар".
Напомним, ранее мы сообщали, что "Киевстар" меняет правила пополнения счета уже с июля.