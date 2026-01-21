"Київстар" уточнив стан мережі по Україні: 70% - у штатному режимі

Інформація від гендиректора "Київстару"

Нагадаємо, генеральний директор "Київстару" Олександр Комаров під час виступу на Всесвітньому економічному форумі розповів, що внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі України об'єкти мобільного оператора "Київстар" у низці областей опинилися в стані повного блекауту.

За його словами, із 16,5 тисячі технічних майданчиків оператора приблизно тисяча не працюють через проблеми в енергосистемі.

У дев'яти областях електропостачання інфраструктури "Київстару" відключено на 40-60%, через що в окремих регіонах більше половини технічних об'єктів залишаються без електрики. При цьому, як уточнив Комаров, сумарно не функціонує менше 10% мережі.