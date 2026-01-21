"Киевстар" уточнил состояние сети по Украине: 70% - в штатном режиме

Информация от гендиректора "Киевстара"

Напомним, генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров во время выступления на Всемирном экономическом форуме рассказал, что в результате ударов по энергетической инфраструктуре Украины объекты мобильного оператора "Киевстар" в ряде областей оказались в состоянии полного блэкаута.

По его словам, из 16,5 тысячи технических площадок оператора около тысячи не работают из-за проблем в энергосистеме.

В девяти областях электроснабжение инфраструктуры "Киевстара" отключено на 40-60%, из-за чего в отдельных регионах более половины технических объектов остаются без электричества. При этом, как уточнил Комаров, суммарно не функционирует менее 10% сети.