"Київстар" підвищує вартість тарифів з 8 жовтня

Чому змінюють тарифи

"Ми оновлюємо вартість тарифів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають", - пояснили в компанії.

Там зазначають, що дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, потрібні для якісного зв'язку. Через повномасштабну війну для стабільної роботи мережі потрібно більше ресурсів, а логістика стала складнішою.

"Ми й далі системно інвестуємо в енергостійкість мережі та посилюємо резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв'язок за можливих перебоїв з електропостачанням", - додали в "Київстарі".

Нова вартість тарифів почне діяти з 8 жовтня 2026 року. Зміни торкнуться лише частини абонентів.

Тим, кого це стосується, заздалегідь надішлють SMS. У повідомленні розкажуть про нові умови та додаткові можливості.

Якщо оновлені умови не підійдуть, можна вибрати інший тариф з актуальної лінійки. Також можна достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, 27 вересня російська атака на Київ пошкодила будівлю головного офісу компанії. У "Київстар" повідомили, що всі колеги в безпеці, а команда оцінює наслідки.