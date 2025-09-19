"Київстар" підвищує тарифи: скільки доведеться платити

Раніше РБК-Україна розповідало про актуальні ціни на мобільний зв’язок в Україні: тарифи "Київстару" стартують від 220 гривень, Vodafone - від 200 гривень, lifecell - від 190 гривень.

Також ми писали, що уряд запровадив нові правила для мобільних операторів, які дадуть змогу блокувати спам, рекламу та шахрайські дзвінки. Бізнес має реєструвати службові номери, а користувачі зможуть скаржитися на спам безпосередньо оператору. Також у договорах фіксуватимуть швидкість інтернету, а в зоні бойових дій українцям гарантують безкоштовний пакет зв’язку та захист від блокування SIM-карт.