Мобільний зв'язок 2025: скільки платять українці за послуги і хто пропонує найкращі умови

З 25 червня Київстар закриває підключення до низки тарифів контракту та передплати, втім вони продовжать діяти для поточних користувачів. Інші оператори поки не заявляють про зміни.

РБК-Україна розповідає про те, які зараз ціни на мобільний зв'язок в Україні.

Скільки коштують тарифи Київстар

Компанія оновить лінійку своїх тарифних планів уже найближчими днями, водночас 9 тарифів перестануть діяти для нових користувачів.

Зараз найдешевший пакет LOVE UA Магніт коштує 220 гривень, але лише за умови, що людина переходить на послуги Київстар зі своїм номером. Тарифний план надає 1200 хвилин дзвінків на всі оператори + міські телефони, 20 ГБ інтернету, а також можливість вибрати "суперсилу" - або безлімітний інтернет, або безлімітні дзвінки.

Пакет LOVE UA Світло коштує 300 гривень на 4 тижні. У ньому передбачено безлімітні дзвінки у мережі, 20 ГБ інтернету, "суперсила" та 150 хвилин на інші оператори.

Найдорожче коштує LOVE UA Успіх контракт - 600 гривень на 4 тижні. Він надає безлімітні дзвінки у мережі, безлімітний інтернет, 1000 хвилин дзвінків на інші оператори, а також дві "суперсили" на вибір.

Які тарифи закриють для нових абонентів:

LOVE UA Світло

LOVE UA Сила

LOVE UA Магніт Контракт

LOVE UA Світло Контракт

LOVE UA Сила Контракт

LOVE UA Успіх Контракт

ВСЕ РАЗОМ Наснага

ВСЕ РАЗОМ Сила

ВСЕ РАЗОМ Міць

Тарифи ще доступні до 24 червня 2025 року включно. Для чинних користувачів, вони залишаться. Разом із цим компанія представить нові тарифи 25 червня.

Ціни на тарифні плани (скриншот сайту Київстар)

Які ціни на тарифи від Vodafone

Найдешевший тариф від Vodafone Red Start коштує 200 гривень на місяць за умови, що абонент здійснює перехід у мережу компанії. Стандартна ціна - 240 гривень. Він надає безлімітні дзвінки у мережі, 20 ГБ інтернету, 200 хвилин для дзвінків на інші оператори, 200 SMS та SMS за кордон за ціною 6 гривень.

Red Pro за 330 гривень на місяць надає безліміт у мережі, 50 ГБ інтернету, 400 хвилин по Україні, 50 хвилин за кордон, 350 SMS та SMS за кордон за ціною 6 гривень.

Найбільше коштує ULTRA VIP - 1500 гривень на місяць. Він пропонує безлімітний інтернет і дзвінки в мережі та на інші оператори. А також 100 МГ у роумінгу та 250 SMS, 750 хвилин за кордон.

Ціни на тарифи компанії (скриншот сайту Vodafone)

Яка вартість послуг lifecell

Ціни у компанії стартують від 190 гривень на 4 тижні - тариф Максі. Така вартість дійсна лише для користувачів, які здійснюють перехід. Стандартна ціна на цей пакет - 300 гривень.

Він надає:

25 ГБ або безлімітний інтернет з акцією "Мега безліміт" за своєчасну оплату тарифу;

750 хвилин + 750 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату тарифу;

20 ГБ у роумінгу за акцією "Гігабайти без кордонів";

безліміт на lifecell;

безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

Найдорожче доведеться заплатити за тариф Мега - 500 гривень за 4 тижні (стандартна ціна) або 350 гривень при переході в мережу. Пакет надає:

50 ГБ + безліміт інтернет за своєчасну оплату тарифу;

1000 хвилин + 1000 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату тарифу;

25 ГБ у роумінгу за акцією "Гігабайти без кордонів";

безліміт на lifecell;

безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші);

lifecell TV перегляд включено.

Ціни на тарифи компанії (скриншот сайту lifecell)

Додамо, що абонентам варто при виборі тарифного плану відштовхуватись від власних потреби - якими послугами вони найбільше користуються інтернетом, дзвінками, роумінгом тощо. Також зауважимо, що компанії Київстар і lifecell пропонують пакети на 4 тижні, це означає, що в рік "набіжить" 13-та оплата, натомість у Vodafone пакети діють протягом цілого місяця і в рік буде 12 оплат.