"Київстар" підвищує тарифи: скільки доведеться платити

Мобільний оператор "Київстар" оновлює умови деяких тарифів, які не змінювалися понад рік, через подорожчання електроенергії для бізнесу, пального та вплив інфляції й курсу валют на собівартість послуг.

Абонентам надішлють SMS за 7 днів до оновлення тарифів. Деталі доступні у застосунку "Мій Київстар", чат-боті Зоряна та за номером 477*9.

З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту тариф LOVE UA Контракт коштуватиме 250 гривень на місяць.

З 24 вересня 2025 року для абонентів передплати:

