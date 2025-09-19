ua en ru
"Київстар" підвищує тарифи: скільки доведеться платити

П'ятниця 19 вересня 2025 15:37
"Київстар" підвищує тарифи: скільки доведеться платити Фото: Мобільний зв'язок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Мобільний оператор "Київстар" оновлює умови деяких тарифів, які не змінювалися понад рік, через подорожчання електроенергії для бізнесу, пального та вплив інфляції й курсу валют на собівартість послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення оператора.

З 24 вересня 2025 року для абонентів передплати:

  • тариф LOVE UA Світло 2023 - 300 гривень на 4 тижні;
  • тариф із Суперсилою "Економія" - 225 гривень на 4 тижні.

З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту тариф LOVE UA Контракт коштуватиме 250 гривень на місяць.

Клієнти можуть:

  • обирати спеціальні пропозиції або інший тариф із актуальної лінійки;
  • подвоювати послуги тарифу протягом трьох місяців без доплат;
  • користуватися Суперсилами, що дають доступ до "Київстар ТБ", роумінгу, додаткових ГБ та інших сервісів.

Абонентам надішлють SMS за 7 днів до оновлення тарифів. Деталі доступні у застосунку "Мій Київстар", чат-боті Зоряна та за номером 477*9.

Раніше РБК-Україна розповідало про актуальні ціни на мобільний зв’язок в Україні: тарифи "Київстару" стартують від 220 гривень, Vodafone - від 200 гривень, lifecell - від 190 гривень.

Також ми писали, що уряд запровадив нові правила для мобільних операторів, які дадуть змогу блокувати спам, рекламу та шахрайські дзвінки. Бізнес має реєструвати службові номери, а користувачі зможуть скаржитися на спам безпосередньо оператору. Також у договорах фіксуватимуть швидкість інтернету, а в зоні бойових дій українцям гарантують безкоштовний пакет зв’язку та захист від блокування SIM-карт.

