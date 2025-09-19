"Киевстар" повышает тарифы: сколько придется платить

Мобильный оператор "Киевстар" обновляет условия некоторых тарифов, которые не менялись более года, из-за подорожания электроэнергии для бизнеса, топлива и влияния инфляции и курса валют на себестоимость услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оператора .

Абонентам пришлют SMS за 7 дней до обновления тарифов. Детали доступны в приложении "Мой Киевстар", чат-боте Зоряна и по номеру 477*9.

С 1 октября 2025 года для абонентов контракта тариф LOVE UA Контракт будет стоить 250 гривен в месяц.

Ранее РБК-Украина рассказывало об актуальных ценах на мобильную связь в Украине: тарифы "Киевстара" стартуют от 220 гривен, Vodafone - от 200 гривен, lifecell - от 190 гривен.

Также мы писали, что правительство ввело новые правила для мобильных операторов, которые позволят блокировать спам, рекламу и мошеннические звонки. Бизнес должен регистрировать служебные номера, а пользователи смогут жаловаться на спам непосредственно оператору. Также в договорах будут фиксировать скорость интернета, а в зоне боевых действий украинцам гарантируют бесплатный пакет связи и защиту от блокировки SIM-карт.