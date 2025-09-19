ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Киевстар" повышает тарифы: сколько придется платить

Пятница 19 сентября 2025 15:37
UA EN RU
"Киевстар" повышает тарифы: сколько придется платить Фото: Мобильная связь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Мобильный оператор "Киевстар" обновляет условия некоторых тарифов, которые не менялись более года, из-за подорожания электроэнергии для бизнеса, топлива и влияния инфляции и курса валют на себестоимость услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оператора.

С 24 сентября 2025 года для абонентов подписки:

  • тариф LOVE UA Світло 2023 - 300 гривен на 4 недели;
  • тариф с Суперсилой "Экономия" - 225 гривен на 4 недели.

С 1 октября 2025 года для абонентов контракта тариф LOVE UA Контракт будет стоить 250 гривен в месяц.

Клиенты могут:

  • выбирать специальные предложения или другой тариф из актуальной линейки;
  • удваивать услуги тарифа в течение трех месяцев без доплат;
  • пользоваться Суперсилами, которые дают доступ к "Киевстар ТВ", роумингу, дополнительным ГБ и другим сервисам.

Абонентам пришлют SMS за 7 дней до обновления тарифов. Детали доступны в приложении "Мой Киевстар", чат-боте Зоряна и по номеру 477*9.

Ранее РБК-Украина рассказывало об актуальных ценах на мобильную связь в Украине: тарифы "Киевстара" стартуют от 220 гривен, Vodafone - от 200 гривен, lifecell - от 190 гривен.

Также мы писали, что правительство ввело новые правила для мобильных операторов, которые позволят блокировать спам, рекламу и мошеннические звонки. Бизнес должен регистрировать служебные номера, а пользователи смогут жаловаться на спам непосредственно оператору. Также в договорах будут фиксировать скорость интернета, а в зоне боевых действий украинцам гарантируют бесплатный пакет связи и защиту от блокировки SIM-карт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар Мобильный трафик
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город