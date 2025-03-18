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"Київстар" оцінили у 2,2 млрд доларів перед розміщенням акцій на біржі Nasdaq у США

Фото: "Київстар" стане першою українською компанією на біржі США (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Одного з двох найбільших мобільних операторів України "Київстар" оцінено в 2,21 млрд доларів. Попередню оцінку зроблено перед первинним публічним розміщенням акцій (IPO) на фондовій біржі Nasdaq у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення VEON, материнської компанії "Київстару".

"Київстар" стане першою українською компанією, чиї акції котируватимуться на біржі в США

VEON володітиме щонайменше 80% випущених акцій групи компаній "Київстар", що перебувають в обігу, одразу після закриття угоди з об'єднання бізнесу, яка, як очікують, відбудеться в третьому кварталі 2025 року і залежатиме від схвалення акціонерів Cohen Circle.

Після завершення виходу з Росії 2023 року VEON зміцнила зв'язки зі США, зокрема в межах свого інвестиційного плану на суму 1 млрд доларів в Україну до 2027 року.

У 2023 році до ради директорів "Київстару" увійшов колишній держсекретар США Майк Помпео, який працював за першої адміністрації Трампа.

Група, що володіє провідними телекомунікаційними та фінтех-брендами в шести країнах, включно з Пакистаном та Україною, уклала ексклюзивне партнерство з компанією Starlink Ілона Маска щодо розробки та надання прямого стільникового зв'язку в Україні.

"Київстар" обслуговує 24 млн клієнтів послугами фіксованого та мобільного зв'язку в Україні. Портфель споживчих цифрових послуг включає в себе медичну платформу Helsi з більш ніж 28 мільйонами зареєстрованих пацієнтів і стрімінгову платформу Kyivstar TV з 2 мільйонами активних користувачів на місяць.

 

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