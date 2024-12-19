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Українці на тлі підвищення тарифів масово переносять номери: послугу тимчасово зупинять

Четвер 19 грудня 2024 17:58
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Українці на тлі підвищення тарифів масово переносять номери: послугу тимчасово зупинять Перенесення мобільних номерів в Україні призупиняють (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні тимчасово призупиняють надання послуги з перенесення абонентських номерів мобільних операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Що відомо про призупинення послуги й терміни

У НКЕК розповіли, що відповідно до Порядку надання послуг перенесення номерів та інформації про збій у роботі баз даних, Комісія тимчасово призупиняє процеси з перенесення абонентських номерів з 08:30 п'ятниці, 20 грудня 2024 року, до 16:15 цього ж дня.

Тим часом постачальники електронних комунікаційних послуг зобов'язані:

  • поінформувати абонентів про тимчасове призупинення надання послуги з перенесення номерів
  • відновити послугу з 08:30 понеділка, 23 грудня 2024 року

Українці на тлі підвищення тарифів масово переносять номери: послугу тимчасово зупинять

Допис НКЕК у соцмережі (скриншот: facebook.com/NCEC.gov.ua)

Зазначимо, що таке рішення ухвалене, ймовірно, на тлі різкого зростання попиту на цю послугу та необхідності збільшити пропускну спроможність.

Це може бути пов'язано з тим, що останнім часом велика кількість абонентів бажає змінити мобільних операторів через повідомлення про різке підвищення тарифів.

Так, на початку грудня мобільний оператор "Київстар" заявив про підвищення плати за свої послуги в середньому на 25%.

Дещо згодом Vodafone також попередив абонентів про зміну вартості низки своїх тарифів (хоча вже наступного дня вирішив відтермінувати оголошені раніше зміни).

З огляду на таку ситуацію, пропонуємо вам дізнатися, як підвищаться тарифи та скільки коштуватиме мобільний зв'язок у 2025 році.

Читайте також, як мобільні оператори готуються до ймовірних блекаутів та чи буде зв'язок та інтернет у разі тотального знеструмлення.

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