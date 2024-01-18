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"Київстар" назвав суму фінансових збитків від кібератаки 12 грудня

Фото: "Київстар" втратив 100 млн доларів через кібератаку (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

VEON, материнська компанія одного з двох найбільших мобільних операторів України "Київстар" заявила, що масована кібератака 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Збитки спричинені заходами, які компанія вжила, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені збоєм.

Атака на "Київстар"

Масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" відбувся 12 грудня 2023 року. Під час збою кілька днів був відсутній мобільний зв'язок, мобільний та домашній інтернет.

Як заявив Ілля Вітюк, начальник управління кібербезпеки СБУ в результаті атаки було знищено "майже все", включаючи тисячі віртуальних серверів та ПК. Він назвав її, ймовірно, першим прикладом руйнівної кібератаки, яка "повністю зруйнувала ядро оператора зв'язку".

За оцінками СБУ, російські хакери могли вкрасти особисту інформацію, визначити місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення та, можливо, вкрасти акаунти Telegram з тим рівнем доступу, який вони отримали.

Після збою "Київстар" скасував місячну платню для своїх абонентів.

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