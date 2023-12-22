Київстар скасовує наступну плату за тариф і виділяє 100 млн грн для ЗСУ

Київстар завершив відновлення роботи базових сервісів після безпрецедентної для телеком-галузі хакерської атаки та оголосив про бонуси для абонентів та додаткову допомогу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як заявили у Київстарі, своїми заходами найбільший оператор мобільного зв’язку України хоче "висловити подяку своїм абонентам за їх підтримку та довіру".

"Ми вдячні всім нашим клієнтам, партнерам, державним органам, а особливо СБУ, за те, що в такій критичній ситуації продовжували підтримувати та вірити в нас", - заявив президент Київстару Олександр Комаров.

На знак подяки абонентам компанія скасовує наступну плату за тариф для всіх своїх користувачів.

У абонентів передплати, контракту та "Домашній Інтернет контракт" не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня до 21 січня.

Користувачі сервісу "Домашній Інтернет" від Київстару та "ВСЕ РАЗОМ" отримають свої пакети послуг на весь січень без абонплати — з 1 до 31 числа місяця.

Для корпоративних клієнтів Київстар буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 до 31 січня.

Окрім того, Київстар виділяє для ЗСУ донат у сумі 100 000 000 грн: "У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати — компенсації чи донат. Тому, окрім скасування плати за тариф, Київстар виділяє 100 мільйонів грн на допомогу ЗСУ", - прокоментував ініціативу оператора Олександр Комаров.

Про цільове призначення свого донату Київстар повідомить детальніше згодом.

Станом на 22 грудня Київстар відновив надання всіх базових сервісів своїм клієнтам.

З моменту наймасштабнішої в історії глобального телекому хакерської атаки спеціалісти оператора працювали безперервно, аби якнайшвидше повернути абонентам можливість користуватися усіма послугами зв'язку на всій території України та за кордоном.

Для корпоративних клієнтів мобільного та фіксованого зв’язку оператор також скасовує плату за тариф з 1 до 31 січня та запропонує спеціальні умови на інші послуги.

На своєму офіційному сайті Київстар оприлюднив докладні умови щодо пропозиції для клієнтів B2C та корпоративних клієнтів.