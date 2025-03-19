"Київстар" купує Uklon: що буде з послугами таксі та хто виграє від угоди

"Компанія "Київстар" оголошує про підписання угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав продуктової IT-компанії Uklon», - йдеться у повідомленні "Київстру". При цьому материнська компанія VEON – власник "Київстару" - повідомила, що сума угоди склала 155,2 млн доларів.

За інформацією прес-центру мобільного оператора, закриття угоди заплановане на квітень 2025 року. Після підписання угоди компанії "Київстар" та Uklon будуть залишаться окремими бізнесами.

В прес-службі "Київстар" повідомили, що таким кроком компанія розбудовує інтегровану цифрову екосистему, клієнти якої зможуть отримувати широкий спектр послуг в режимі онлайн.

"Наша стратегія передбачає не просто надання зв'язку, а створення комплексного цифрового середовища, де електронні комунікації є базовою платформою для здійснення інноваційних сервісів", - прокоментував мету поглинання сервісу Uklon президент "Київстар" Олександр Комаров.

Він зазначив, що компанія Uklon має великі досягнення на ринку онлайн замовлень авто, адже платформа Uklon вже об’єднує 100 тисяч водіїв-партнерів, які разом виконують понад 10 мільйонів замовлень кожен місяць.

За словами співзасновника Uklon Дмитра Дубровського, протягом останніх років компанія змогла вийти на ринок Узбекистану, запустила сервіс доставки в містах, рекламну платформу Uklon Ads.

Навіщо мобільний оператор купує онлайн-таксі

В коментарі "РБК-Україна" експерт ринку телекомункацій Роман Хіміч пояснив, що такою купівлею "Київстар" намагається підвищити свою цінність в очах майбутніх покупців акцій компанії на ринку США, після її запланованого лістингу на Нью-Йоркській фондовій біржі NASDAQ.

Керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій, коментуючи угоду для "РБК-Україна", сказав, що на сьогодні компанія "Київстар" накопичила на своїх рахунках значну суму коштів, які через валютні обмеження, не можна вивести у формі дивідендів закордон – материнській компанії VEON.

"У "Київстар" на балансі є дуже багато коштів (майже 500 млн доларів), які перевищують потреби інвестування в основний бізнес, а вивести їх у дивіденди на сьогодні складно. Відповідно, компанія має апетит до інвестицій в суміжні бізнеси", - сказав він, додавши, що "Київстар" позиціонує себе не просто, як мобільний оператор, а як компанія, яка надає широкий спектр цифрових послуг, тому вона купує такі активи як онлайн-сервіс таксі.

Експерт на ринку телекомунікацій Олександр Глущенко сказав в коментарі "РБК-Україна", що такою покупкою "Київстар" намагається вийти за межі телеком-бізнесу, адже такий бізнес на сьогодні вже не коштує дорого, у порівнянні із технологічними компаніями.

За його словами, маючи понад 20 мільйонів абонентів, компанія може пропонувати їх не лише телефонний зв’язок та доступ до мережі Інтернет, але й одразу інші онлайн-послуги. Олександр Глущенко зазначив, що наявність вільних коштів рух у напрямку надання багатьох онлайн-послуг спонукають "Київстар" до придбання нового не профільного активу.