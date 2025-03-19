"Киевстар" покупает Uklon: что будет с услугами такси и кто выиграет от сделки

"Компания "Киевстар" объявляет о подписании соглашения о покупке 97% корпоративных прав продуктовой IT-компании Uklon", - говорится в сообщении "Киевстра". При этом материнская компания VEON - владелец "Киевстара" - сообщила, что сумма сделки составила 155,2 млн долларов.

По информации пресс-центра мобильного оператора, закрытие сделки запланировано на апрель 2025 года. После подписания соглашения компании "Киевстар" и Uklon будут оставаться отдельными бизнесами.

В пресс-службе "Киевстар" сообщили, что таким шагом компания развивает интегрированную цифровую экосистему, клиенты которой смогут получать широкий спектр услуг в режиме онлайн.

"Наша стратегия предусматривает не просто предоставление связи, а создание комплексной цифровой среды, где электронные коммуникации являются базовой платформой для осуществления инновационных сервисов", - прокомментировал цель поглощения сервиса Uklon президент "Киевстар" Александр Комаров.

Он отметил, что компания Uklon имеет большие достижения на рынке онлайн заказов авто, ведь платформа Uklon уже объединяет 100 тысяч водителей-партнеров, которые вместе выполняют более 10 миллионов заказов каждый месяц.

По словам соучредителя Uklon Дмитрия Дубровского, в течение последних лет компания смогла выйти на рынок Узбекистана, запустила сервис доставки в городах, рекламную платформу Uklon Ads.

Зачем мобильный оператор покупает онлайн-такси

В комментарии "РБК-Украина" эксперт рынка телекоммункаций Роман Химич пояснил, что такой покупкой "Киевстар" пытается повысить свою ценность в глазах будущих покупателей акций компании на рынке США, после ее запланированного листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ.

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, комментируя сделку для "РБК-Украина", сказал, что на сегодня компания "Киевстар " накопила на своих счетах значительную сумму средств, которые из-за валютных ограничений, нельзя вывести в форме дивидендов заграницу - материнской компании VEON.

"У "Киевстар" на балансе есть очень много средств (почти 500 млн долларов), которые превышают потребности инвестирования в основной бизнес, а вывести их в дивиденды на сегодня сложно. Соответственно, компания имеет аппетит к инвестициям в смежные бизнесы", - сказал он, добавив, что "Киевстар" позиционирует себя не просто, как мобильный оператор, а как компания, которая предоставляет широкий спектр цифровых услуг, поэтому она покупает такие активы как онлайн-сервис такси.

Эксперт на рынке телекоммуникаций Александр Глущенко сказал в комментарии "РБК-Украина", что такой покупкой "Киевстар" пытается выйти за пределы телеком-бизнеса, ведь такой бизнес на сегодня уже не стоит дорого, по сравнению с технологическими компаниями.

По его словам, имея более 20 миллионов абонентов, компания может предлагать им не только телефонную связь и доступ к сети Интернет, но и сразу другие онлайн-услуги. Александр Глущенко отметил, что наличие свободных средств движение в направлении предоставления многих онлайн-услуг побуждают "Киевстар" к приобретению нового непрофильного актива.