Що зміниться для абонентів LOVE UA Світло 2024

Користувачі тарифу LOVE UA Світло 2024, які не оплатили пакет послуг, зможуть отримувати до 500 хвилин вхідних дзвінків. Ліміт буде спільним для України та країн, де діє послуга "Роумінг як вдома".

Після використання всіх хвилин вхідні дзвінки обмежать до моменту зняття абонплати. Після оплати пакета послуг приймати виклики знову можна буде без обмежень.

Водночас навіть після вичерпання ліміту за кордоном абонентам залишиться доступною послуга "Київстар Довідка в роумінгу".

Які умови для LOVE UA Світло

Для абонентів тарифу LOVE UA Світло правила будуть іншими. Вони зможуть приймати вхідні дзвінки безлімітно як в Україні, так і в країнах, де діє послуга "Роумінг як вдома", навіть якщо абонплата не знялася.

Нові умови поширюватимуться також на користувачів, які користуються опцією "Економія".

Чому оператор змінює правила

У "Київстарі" пояснили, що оновлення пов'язане з європейськими вимогами до надання послуг мобільного зв'язку в межах концепції "Роумінг як вдома". Завдяки цьому умови користування вхідними дзвінками за кордоном мають стати ближчими до тих, що діють в Україні.

Якщо оновлені умови тарифу не відповідатимуть потребам абонента, він може перейти на інший тариф з актуальної лінійки або достроково розірвати договір відповідно до чинного.