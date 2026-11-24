Что изменится для абонентов LOVE UA Світло 2024

Пользователи тарифа LOVE UA Світло 2024, не оплатившие пакет услуг, смогут получать до 500 минут входящих звонков. Лимит будет общим для Украины и стран, где действует услуга "Роуминг как дома".

После использования всех минут входящие звонки ограничат до момента снятия абонплаты. После оплаты пакета услуг принимать вызовы снова можно будет без ограничений.

В то же время, даже после исчерпания лимита за границей абонентам останется доступной услуга "Киевстар Справка в роуминге".

Какие условия для LOVE UA Світло

Для абонентов тарифа LOVE UA Світло правила будут другими. Они смогут принимать входящие звонки безлимитно как в Украине, так и в странах, где действует услуга "Роуминг как дома", даже если абонплата не снялась.

Новые условия будут распространяться также на пользователей, которые пользуются опцией "Экономия".

Почему оператор меняет правила

В "Киевстаре" объяснили, что обновление связано с европейскими требованиями к предоставлению услуг мобильной связи в рамках концепции "Роуминг как дома". Благодаря этому условия пользования входящими звонками за границей должны стать ближе к действующим в Украине.

Если обновленные условия тарифа не будут соответствовать потребностям абонента, он может перейти на другой тариф с актуальной линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим.