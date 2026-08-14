"Київстар" готує оновлення мережі в серпні: що і для кого зміниться вже наступного тижня

З 18 серпня 2026 року "Київстар" почне відключати мережу 3G у низці регіонів України. Частоти застарілої технології перерозподілять на користь швидкісного 4G у межах стратегії розвитку зв'язку.
Де саме готуються зміни та як підготуватися абонентам - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Як повідомляється на сайті "Київстар", з 18 серпня 2026 року розпочнеться черговий етап модернізації мережі для покращення швидкості та якості мобільного інтернету 4G. У низці населених пунктів кількох областей України відключать технологію 3G, а частоти її діапазону перерозподілять на користь 4G.
Ці зміни є частиною довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури. Застарілі технології виводять з експлуатації, щоб покращити роботу LTE та згодом поширити 5G-зв'язок на всю територію України.
Якщо ви ще не перейшли на 4G, скористайтеся інструкцією, щоб активувати цю технологію на телефоні.
Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, її можна без додаткової плати замінити на USIM зі збереженням номера - для цього потрібно завітати до найближчого магазину "Київстар".
Для стабільної якості голосових дзвінків перевірте налаштування смартфона: увімкніть автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G або 5G) та послугу VoLTE. За потреби можна скористатися інструкціями для перевірки й оновлення налаштувань мережі та VoLTE.