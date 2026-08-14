"Киевстар" готовит обновление сети в августе: что и для кого изменится уже на следующей неделе

С 18 августа 2026 года "Киевстар" отключит сеть 3G в ряде регионов Украины. Частоты устаревшей технологии перераспределят в пользу скоростного 4G в рамках стратегии развития связи.
Где именно готовятся изменения и как подготовиться абонентам - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Как сообщается на сайте "Киевстар", с 18 августа 2026 г. начнется очередной этап модернизации сети для улучшения скорости и качества мобильного интернета 4G. В ряде населtнных пунктов нескольких областей Украины отключат технологию 3G, а частоты ее диапазона перераспределят в пользу 4G.
Эти изменения являются частью долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры. Устаревшие технологии выводят из эксплуатации, чтобы улучшить работу LTE и распространить 5G-связь на всю территорию Украины.
Если вы еще не перешли на 4G, воспользуйтесь инструкцией, чтобы активировать эту технологию на телефоне.
Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно без дополнительной платы заменить USIM с сохранением номера - для этого нужно посетить ближайший магазин "Киевстар".
Для стабильного качества голосовых вызовов проверьте настройки смартфона: включите автоматический выбор сети (2G/3G/4G или 5G) и услугу VoLTE. При необходимости можно использовать инструкции для проверки и обновления настроек сети и VoLTE.