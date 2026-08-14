"Киевстар" готовит обновление сети в августе: что и для кого изменится уже на следующей неделе

Главное:

Когда: С 18 августа 2026 "Киевстар" отключает 3G для развития скоростного 4G и 5G.

С 18 августа 2026 "Киевстар" отключает 3G для развития скоростного 4G и 5G. Где именно: часть населенных пунктов Днепропетровской (Кривой Рог и район), Ивано-Франковской и Хмельницкой областей.

часть населенных пунктов Днепропетровской (Кривой Рог и район), Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. Что проверить абонентам: активирован ли 4G в настройках смартфона и включен ли VoLTE для качественных звонков; устаревшую SIM-карту можно бесплатно заменить USIM с сохранением номера в магазине оператора.

Как сообщается на сайте "Киевстар", с 18 августа 2026 г. начнется очередной этап модернизации сети для улучшения скорости и качества мобильного интернета 4G. В ряде населtнных пунктов нескольких областей Украины отключат технологию 3G, а частоты ее диапазона перераспределят в пользу 4G.

Эти изменения являются частью долгосрочной стратегии развития телеком-инфраструктуры. Устаревшие технологии выводят из эксплуатации, чтобы улучшить работу LTE и распространить 5G-связь на всю территорию Украины.

Где 4G полностью заменит 3G:

Днепропетровская область: Кривой Рог, Криворожский район.

Кривой Рог, Криворожский район. Ивано-Франковская область: Городенко, Долина, Снятын, Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы.

Городенко, Долина, Снятын, Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы. Хмельницкая область: Дунаевцы, Красилов, Нетешин, Полонное, Староконстантинов, Хмельницкий, а также Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский районы.

Что делать абонентам:

Если вы еще не перешли на 4G, воспользуйтесь инструкцией, чтобы активировать эту технологию на телефоне.

Если ваша SIM-карта не поддерживает 4G, ее можно без дополнительной платы заменить USIM с сохранением номера - для этого нужно посетить ближайший магазин "Киевстар".

Для стабильного качества голосовых вызовов проверьте настройки смартфона: включите автоматический выбор сети (2G/3G/4G или 5G) и услугу VoLTE. При необходимости можно использовать инструкции для проверки и обновления настроек сети и VoLTE.