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Зв'язок від 190 гривень: які мобільні тарифи пропонують пенсіонерам в Україні

07:13 12.08.2026 Ср
3 хв
Спеціальні тарифи пропонують відразу три мобільні оператори
aimg Дмитро Левицький
Зв'язок від 190 гривень: які мобільні тарифи пропонують пенсіонерам в Україні Фото: які тарифи пропонують мобільні оператори пенсіонерам (Getty Images)
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Українські мобільні оператори передбачили бюджетні пакети для людей старшого віку та пенсіонерів. Ціни на такі тарифи стартують від 190 гривень на місяць.

РБК-Україна розповідає, які конкретно умови тарифів пропонують пенсіонерам "Київстар", Vodafone та lifecell.

Головне:

  • "Київстар": Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс для людей від 60 років та осіб з інвалідністю (включає Домашній інтернет).
  • lifecell: Пакет "Турбота" за 190 грн/4 тижні для українців від 55 років. Можна підключити онлайн через Bank ID.
  • Vodafone: Акція "Повага" (тариф Flexx Go) за 200 грн/міс для осіб від 55 років. Діє за умови переходу до оператора зі збереженням старого номера.

Що пропонує "Київстар"

Для абонентів віком від 60 років та осіб з інвалідністю компанія розробила спеціальний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Його щомісячна вартість становить 220 гривень.

У пакет послуг входить:

  • безліміт на дзвінки всередині мережі;
  • 100 хвилин на інші мобільні та міські номери по Україні;
  • 10 ГБ мобільного інтернету;
  • 100 SMS-повідомлень.

Крім того, абоненти безкоштовно отримують доступ до послуги "Домашній інтернет" та можуть обрати одну з "Суперсил" (наприклад, доступ до медичного сервісу Helsi або Київстар ТБ).

Щоб підключити тариф, потрібно звернутися до фірмового магазину оператора з паспортом та пенсійним посвідченням.

Тариф від lifecell

Цей оператор пропонує акційний тариф "Турбота", яким можуть скористатися всі українці віком від 55 років. Його ціна становить 190 гривень за 4 тижні користування.

Що отримує абонент:

  • безлімітні дзвінки у мережі lifecell;
  • 1000 хвилин на номери інших українських операторів;
  • 20 ГБ мобільного інтернету;
  • безлімітний доступ до популярних застосунків та соцмереж (Viber, YouTube, Facebook, TikTok тощо).

Активувати тариф можна як у відділеннях оператора, показавши пенсійне посвідчення, так і самостійно онлайн - пройшовши швидку ідентифікацію через систему Bank ID.

Умови від Vodafone

Компанія Vodafone також йде назустріч клієнтам старшого віку, пропонуючи вигідні умови підключення та спеціальні пропозиції, як-от акція "Повага". Це спеціальна пропозиція для українців віком від 55 років.

Вона дозволяє перейти до оператора зі збереженням свого номера та підключити тариф Flexx Go за ціною 200 гривень на місяць.

Як підключити тариф за акцією:

  • Подати заявку на перенесення номера на офіційному сайті або у фірмовому магазині Vodafone.
  • Отримати SMS-повідомлення з підтвердженням заявки.
  • Завітати до магазину Vodafone, щоб безкоштовно забрати нову SIM-картку та підписати контракт.

Після успішного перенесення номера тариф активується автоматично.

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