"Київстар" анонсував підвищення тарифів на популярну послугу: ціни зміняться з грудня
"Київстар" повідомив про підвищення тарифу з 1 грудня 2026 року на своїй платформі кіно і телебачення. Оновлені ціни "Київстар ТБ" діятимуть як для нових, так і для чинних абонентів сервісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії "Київстар".
Які пакети подорожчають і скільки вони коштуватимуть
З початку зими зміниться щомісячна абонплата для таких пакетів:
"Преміум HD" - 299 грн/міс.;
"Дорослий" - 99 грн/міс.;
"Кіно Ультра" - 99 грн/міс.;
"Плюс" - 99 грн/міс.
Перевірити актуальну вартість свого тарифу користувачі можуть безпосередньо на вебплатформі, у мобільному застосунку.
Чому переглядають ціни та що робити абонентам
У компанії пояснили, що вартість цих пакетів залишалася незмінною протягом останніх п'яти років. За цей час сервіс суттєво розширив бібліотеку фільмів, серіалів та мультфільмів, додав нові телеканали, а також інвестував у створення власних проєктів для підтримки українського кінематографа.
"Водночас зростають витрати на придбання контенту та розвиток платформи. Оновлені тарифи дають змогу й далі підтримувати якість сервісу, розширювати бібліотеку контенту та створювати ексклюзивні та популярні історії", - зазначили в компанії.
Якщо нові умови не влаштовують абонента, він може обрати інший тарифний план з актуальної лінійки або достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.
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