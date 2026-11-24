"Київстар" змінює умови для частини тарифів з грудня
З 1 грудня "Київстар" оновить правила користування вхідними дзвінками для абонентів двох тарифів. Зміни стосуватимуться тих, у кого не знялася абонентська плата, але умови будуть різними залежно від тарифу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київстар".
Що зміниться для абонентів LOVE UA Світло 2024
Користувачі тарифу LOVE UA Світло 2024, які не оплатили пакет послуг, зможуть отримувати до 500 хвилин вхідних дзвінків. Ліміт буде спільним для України та країн, де діє послуга "Роумінг як вдома".
Після використання всіх хвилин вхідні дзвінки обмежать до моменту зняття абонплати. Після оплати пакета послуг приймати виклики знову можна буде без обмежень.
Водночас навіть після вичерпання ліміту за кордоном абонентам залишиться доступною послуга "Київстар Довідка в роумінгу".
Які умови для LOVE UA Світло
Для абонентів тарифу LOVE UA Світло правила будуть іншими. Вони зможуть приймати вхідні дзвінки безлімітно як в Україні, так і в країнах, де діє послуга "Роумінг як вдома", навіть якщо абонплата не знялася.
Нові умови поширюватимуться також на користувачів, які користуються опцією "Економія".
Чому оператор змінює правила
У "Київстарі" пояснили, що оновлення пов'язане з європейськими вимогами до надання послуг мобільного зв'язку в межах концепції "Роумінг як вдома". Завдяки цьому умови користування вхідними дзвінками за кордоном мають стати ближчими до тих, що діють в Україні.
Якщо оновлені умови тарифу не відповідатимуть потребам абонента, він може перейти на інший тариф з актуальної лінійки або достроково розірвати договір відповідно до чинного.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що восени 2026 року "Київстар" переглядав умови тарифів. У жовтні оператор підвищив вартість окремих пакетів через зростання витрат на обслуговування та відновлення мережі, подорожчання пального й обладнання, а також потребу інвестувати в резервне живлення.
У листопаді компанія оновила тарифну лінійку "Все разом" і тариф "Дитячий". У "Київстарі" пояснили листопадові зміни зростанням витрат на електроенергію та необхідністю додатково вкладати кошти в акумулятори, генератори, кібербезпеку й модернізацію інфраструктури.