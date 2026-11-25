"Киевстар" сообщил о повышении тарифа с 1 декабря 2026 на своей платформе кино и телевидения. Обновленные цены "Киевстар ТВ" будут действовать как для новых, так и действующих абонентов сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании " Киевстар ".

Какие пакеты подорожают и сколько они будут стоить

С начала зимы изменится ежемесячная абонплата для следующих пакетов:

"Премиум HD" - 299 грн/мес.;

"Взрослый" - 99 грн/мес.;

"Кино Ультра" - 99 грн/мес.;

"Плюс" - 99 грн/мес.

Проверить актуальную стоимость своего тарифа пользователи могут непосредственно на веб-платформе, в мобильном приложении.

Почему просматривают цены и что делать абонентам

В компании объяснили, что стоимость этих пакетов оставалась неизменной за последние пять лет. За это время сервис существенно расширил библиотеку фильмов, сериалов и мультфильмов, добавил новые телеканалы и инвестировал в создание собственных проектов для поддержки украинского кинематографа.

"В то же время растут расходы на приобретение контента и развитие платформы. Обновленные тарифы позволяют и дальше поддерживать качество сервиса, расширять библиотеку контента и создавать эксклюзивные и популярные истории", - отметили в компании.

Если новые условия не устраивают абонента, он может выбрать другой тарифный план по актуальной линейке или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.