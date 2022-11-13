Київську область завтра накриють сильні тумани: попередження від синоптиків

Вночі та вранці понеділка, 14 листопада, в Київську область накриють тумани. Видимість не більше 200-500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У Київській ОВА попереджають , що під час обмеженої видимості та туману треба бути особливо уважними на дорогах та дотримуватись безпечної дистанції.

"Вночі та вранці туман.Температура вночі 0-5° тепла , вдень 3-8°, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, вже на наступному тижні в Україні випаде сніг. В цей час варто очікувати і похолодання.

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