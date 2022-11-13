Киевскую область завтра накроют сильные туманы: предупреждение от синоптиков

Ночью и утром в понедельник, 14 ноября, в Киевскую область накроют туманы. Видимость не больше 200-500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Киевской ОВА предупреждают , что во время ограниченной видимости и тумана нужно быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

"Ночью и утром туман. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла", - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, уже на следующей неделе в Украине выпадет снег. В это время следует ожидать и похолодания.

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