Київську область атакують "Шахеди". Працює ППО

Київська область перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників типу "Шахед". У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Ввечері у вівторок, 15 жовтня, росіяни вкотре запустили в напрямку України безпілотники типу "Шахед".
Згодом було оголошено повітряну тривогу в Києві. Працювали сили ППО.
Атака ворожих дронів на Україну триває досі. Цілі літають над кількома областями, працюють сили ППО.
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