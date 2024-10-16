Київську область атакують "Шахеди". Працює ППО

Нічна дронова атака

Ввечері у вівторок, 15 жовтня, росіяни вкотре запустили в напрямку України безпілотники типу "Шахед".

Згодом було оголошено повітряну тривогу в Києві. Працювали сили ППО.

Атака ворожих дронів на Україну триває досі. Цілі літають над кількома областями, працюють сили ППО.

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