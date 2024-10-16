Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО

Ночная дроновая атака

Вечером во вторник, 15 октября, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед".

Позже была объявлена воздушная тревога в Киеве. Работали силы ПВО.

Атака вражеских дронов на Украину продолжается до сих пор. Цели летают над несколькими областями, работают силы ПВО.

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