У київському метро збільшать інтервали руху поїздів: яка причина

Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

Зазначається, що фахівці постійно моніторять пасажиропотоки на станціях метро. Відповідно до цих показників було відрегульовано графіки руху і збільшено інтервали між поїздами.

"Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію", - повідомляють у КМДА.

При цьому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.

Нагадаємо, що для Києва ще розробляється новий графік відключення світла, але і він не буде точним, оскільки залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.

При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.

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