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У київському метро збільшать інтервали руху поїздів: яка причина

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 14:22
У київському метро збільшать інтервали руху поїздів: яка причина Фото: у київському метро збільшать інтервали руху поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У київському метрополітені збільшать інтервали руху поїздів з 1 листопада для економії електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

Зазначається, що фахівці постійно моніторять пасажиропотоки на станціях метро. Відповідно до цих показників було відрегульовано графіки руху і збільшено інтервали між поїздами.

"Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію", - повідомляють у КМДА.

При цьому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.

Нагадаємо, що для Києва ще розробляється новий графік відключення світла, але і він не буде точним, оскільки залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.

При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.

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