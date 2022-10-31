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В киевском метро увеличат интервалы движения поездов: какая причина

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 14:22
В киевском метро увеличат интервалы движения поездов: какая причина Фото: в киевском метро увеличат интервалы движения поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В киевском метрополитене увеличат интервалы движения поездов с 1 ноября для экономии электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.

Отмечается, что специалисты постоянно мониторят пассажиропотоки на станциях метро. В соответствии с этими показателями были отрегулированы графики движения и увеличены интервалы между поездами.

"Очень важно, что такой режим работы метро позволит экономнее потреблять электроэнергию", - сообщают в КГГА.

При этом все пассажирские зоны метрополитена остаются с должным уровнем освещения.

Напомним, что для Киева еще разрабатывается новый график отключения света, но и он не будет точным, поскольку будет зависеть от объемов дефицита и потребления электроэнергии.

При этом продолжительность ограничений может быть увеличена до шести часов.

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