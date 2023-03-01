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У київському метро відновили роботу автоматів з продажу квитків та поповнення карток

Фото: у київському метро відновили роботу автоматів з продажу квитків та поповнення карток (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У київському метрополітені після ранкового збою відновили роботу автоматів з продажу паперових квитків. Також на станціях працює поповнення карток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Поповнення транспортних карток, а також продаж паперових qr-квитків відновлено на всіх станціях метро", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що фахівці КП "ГІОЦ" усунули технічну несправність.

Нагадаємо, зранку пасажири не могли придбати qr-квитки та транспортні картки, а також поповнити їх через автомати. Проте РБК-Україна повідомляло про альтернативні способи сплати за проїзд.

Зазначимо, що це не перший випадок такого збою у київському метро. Так, 21 лютого на станціях також призупиняли продаж паперових qr-квитків.

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Київметро