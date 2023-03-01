У київському метро стався збій: як сплатити за проїзд
Фото: у метро Києва не працюють автомати самообслуговування (Віталій Носач, РБК-Україна)
У київському метрополітені сьогодні зранку стався збій. На станціях не працюють автомати самообслуговування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначається, що на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Пасажири тимчасово не можуть придбати паперові qr-квитки та транспортні картки, а також поповнити їх через автомати.
Проте сплатити проїзд у метро можна:
- транспортною карткою;
- qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, нещодавно у київській підземці стався збій, через який на всіх станціях метро призупинили продаж паперових qr-квитків.
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