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У київському метро стався збій: як сплатити за проїзд

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Київ, Середа 01 березня 2023 08:56
У київському метро стався збій: як сплатити за проїзд Фото: у метро Києва не працюють автомати самообслуговування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У київському метрополітені сьогодні зранку стався збій. На станціях не працюють автомати самообслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Пасажири тимчасово не можуть придбати паперові qr-квитки та транспортні картки, а також поповнити їх через автомати.

Проте сплатити проїзд у метро можна:

  • транспортною карткою;
  • qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, нещодавно у київській підземці стався збій, через який на всіх станціях метро призупинили продаж паперових qr-квитків.

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