У київському метро стався збій: як сплатити за проїзд

У київському метрополітені сьогодні зранку стався збій. На станціях не працюють автомати самообслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Проте сплатити проїзд у метро можна:

Зазначається, що на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Пасажири тимчасово не можуть придбати паперові qr-квитки та транспортні картки, а також поповнити їх через автомати.

Нагадаємо, нещодавно у київській підземці стався збій, через який на всіх станціях метро призупинили продаж паперових qr-квитків.

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