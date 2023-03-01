В киевском метро возобновили работу автоматов по продаже билетов и пополнения карт

"Пополнение транспортных карт, а также продажа бумажных qr-билетов возобновлено на всех станциях метро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты КП "ГИОЦ" устранили техническую неисправность.

Напомним, утром пассажиры не могли приобрести qr-билеты и транспортные карты, а также пополнить их через автоматы. Однако РБК-Украина сообщало об альтернативных способах оплаты за проезд.

Отметим, что это не первый случай такого сбоя в киевском метро. Так, 21 февраля на станциях также приостанавливали продажу бумажных qr-билетов.

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