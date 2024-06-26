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У київському готелі Hilton виявили тіло аташе посольства США в Україні, - джерела

Київ, Середа 26 червня 2024 18:05
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У київському готелі Hilton виявили тіло аташе посольства США в Україні, - джерела Ілюстративне фото: аташе посольства США було знайдено мертвим у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У готелі Hilton у Києві вчора, 25 червня, в одному з номерів знайшли труп аташе посольства США в Україні.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За їхніми даними, тіло знайшли близько 11:00. Слідів насильства на ньому не було.

Співрозмовники додали, що чоловік приїхав до України 15 червня. У нього був підвищений рівень холестерину.

У посольстві США цю інформацію наразі не коментують.

Напад на охоронця посольства США

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що в одному із супермаркетів Києва група підлітків напала на іноземця. Йому в обличчя розпилили газовий балончик.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що напали на співробітника Служби безпеки посольства США.

Хуліганів встановили протягом кількох годин. Ними виявилися троє підлітків - двом 12 років і ще одному 13 років.

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