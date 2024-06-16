ua en ru
Нд, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві підлітки напали в супермаркеті на охоронця посольства США

Київ, Неділя 16 червня 2024 21:29
UA EN RU
У Києві підлітки напали в супермаркеті на охоронця посольства США Фото: підлітки напали на іноземця в Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький, Юлія Акимова

У Києві група підлітків напала на іноземця в супермаркеті, розпиливши йому в обличчя газовий балончик. Хуліганів встановили та запросили разом з батьками у відділок поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію поліції Києва в Facebook.

За інформацією джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, постраждалим виявився співробітник Служби безпеки посольства США.

На днях, як розповіли в поліції Києва, в одному зі столичних супермаркетів група підлітків підійшла до іноземця, а один з них розпилив йому в обличчя газовий балончик.

Хуліганів розшукали впродовж 2 годин. Ними виявилися троє місцевих мешканців - двоє 12 та один 13 років. У них також вилучили газовий балончик. Підлітків разом з батьками запросили до управління поліції для надання свідчень.

У Києві підлітки напали в супермаркеті на охоронця посольства США

У поліції не уточнили причину хуліганських дій підлітків. Водночас в столичних Telegram-каналах уточнювали, що постраждалий - афроамериканець.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ - грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом. Наразі з учасниками тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, у грудні в Тернополі група підлітків побила людину з інвалідністю та залишила без свідомості на морозі. Постраждалого посеред вулиці знайшов двірник, який і викликав "швидку".

А до цього у Києві затримали банду підлітків, які готували злочини після перегляду популярного російського серіалу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Сполучені Штати Америки Поліція Києва
NEWS
Про мир в Україні та меседжі для РФ. Головні заяви саміту у Швейцарії
Про мир в Україні та меседжі для РФ. Головні заяви саміту у Швейцарії
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку