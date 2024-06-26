В киевском отеле Hilton обнаружили тело атташе посольства США в Украине, - источники

В отеле Hilton в Киеве вчера, 25 июня, в одном из номеров нашли труп атташе посольства США в Украине.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По их данным, тело нашли около 11:00. Следов насилия на нем не было.

Собеседники добавили, что мужчина приехал в Украину 15 июня. У него наблюдался повышенный уровень холестерина.

В посольстве США эту информацию пока не комментируют.