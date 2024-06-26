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В киевском отеле Hilton обнаружили тело атташе посольства США в Украине, - источники

Киев, Среда 26 июня 2024 18:05
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В киевском отеле Hilton обнаружили тело атташе посольства США в Украине, - источники Иллюстративное фото: атташе посольства США был найден мертвым в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В отеле Hilton в Киеве вчера, 25 июня, в одном из номеров нашли труп атташе посольства США в Украине.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По их данным, тело нашли около 11:00. Следов насилия на нем не было.

Собеседники добавили, что мужчина приехал в Украину 15 июня. У него наблюдался повышенный уровень холестерина.

В посольстве США эту информацию пока не комментируют.

Нападение на охранника посольства США

Напомним, 16 июня стало известно, что в одном из супермаркетов Киева группа подростков напала на иностранца. Ему в лицо распылили газовый баллончик.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что напали на сотрудника Службы безопасности посольства США.

Хулиганов установили в течение нескольких часов. Ими оказались трое подростков - двум 12 лет и еще одному 13 лет.

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Киев Соединенные Штаты Америки
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