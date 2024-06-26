В киевском отеле Hilton обнаружили тело атташе посольства США в Украине, - источники
В отеле Hilton в Киеве вчера, 25 июня, в одном из номеров нашли труп атташе посольства США в Украине.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
По их данным, тело нашли около 11:00. Следов насилия на нем не было.
Собеседники добавили, что мужчина приехал в Украину 15 июня. У него наблюдался повышенный уровень холестерина.
В посольстве США эту информацию пока не комментируют.
Нападение на охранника посольства США
Напомним, 16 июня стало известно, что в одном из супермаркетов Киева группа подростков напала на иностранца. Ему в лицо распылили газовый баллончик.
Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что напали на сотрудника Службы безопасности посольства США.
Хулиганов установили в течение нескольких часов. Ими оказались трое подростков - двум 12 лет и еще одному 13 лет.
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