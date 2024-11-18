З Київського водосховища дістали залишки БПЛА

Нагадаємо, під час масованого комбінованого повітряного удару 17 листопада російські загарбники вдарили по Україні 120 ракетами та 90 дронами. Вибухи, серед іншого, лунали й у Києві - у столиці працювала ППО спочатку вночі через "Шахеди", а вже вранці через ракетну атаку.

Додамо, що загалом Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 144 ворожих цілей - 102 ракет та 42 БПЛА. При цьому 41 безпілотник противника був локаційно втрачений у різних регіонах України, ще 2 БПЛА полетіли в бік РФ та тимчасово окупованої території.

До слова, 13 листопада в Київській області виявили і знешкодили бойову частину російської ракети Х-101. Тоді небезпечний об'єкт знайшли після російської комбінованої атаки на столицю.

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