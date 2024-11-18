Из Киевского водохранилища достали остатки БПЛА

Напомним, во время массированного комбинированного воздушного удара 17 ноября российские захватчики ударили по Украине 120 ракет и 90 дронов. Взрывы, среди прочего, звучали и в Киеве - в столице работала ПВО сначала ночью из-за "Шахедов", а уже утром из-за ракетной атаки.

Добавим, что в целом Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 144 враждебных целей - 102 ракет и 42 БПЛА. При этом 41 беспилотник противника был локационно потерян в разных регионах Украины, еще 2 БПЛА улетели в сторону РФ и временно оккупированной территории.

К слову, 13 ноября в Киевской области была обнаружена и обезврежена боевая часть российской ракеты Х-101. Тогда опасный объект был найден после российской комбинированной атаки на столицу.

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