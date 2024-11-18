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Из Киевского водохранилища достали остатки БПЛА

Фото: в Киевском море нашли беспилотник (dsns.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в водохранилище обнаружили остатки беспилотника, который был в воде. Работники экстренных служб вытащили находку из водоема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).

Как рассказали чрезвычайники, беспилотный летательный аппарат на воде вчера, 17 ноября, обнаружил житель села Лебедевка во время прогулки.

После этого на место прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС.

"Спасатели обследовали акваторию и изъяли безопасные остатки БПЛА", - проинформировали чрезвычайники.

В заявлении ГСЧС не уточняются идентификационные данные по этому беспилотнику. Вместе с тем были обнародованы кадры, как водолаз-сапер доставал БПЛА из "Киевского моря".

 

Кроме того, в ГСЧС обратились к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности:

  • не снимать падение ракет или беспилотников, чтобы не подвергать себя и других опасности.
  • если стали свидетелями таких событий, нужно немедленно звонить по телефону на номер "101".
  • не приближаться к месту падения и не прикасаться к обломкам, поскольку они могут быть опасными и требуют обезвреживания специалистами.

Напомним, во время массированного комбинированного воздушного удара 17 ноября российские захватчики ударили по Украине 120 ракет и 90 дронов. Взрывы, среди прочего, звучали и в Киеве - в столице работала ПВО сначала ночью из-за "Шахедов", а уже утром из-за ракетной атаки.

Добавим, что в целом Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 144 враждебных целей - 102 ракет и 42 БПЛА. При этом 41 беспилотник противника был локационно потерян в разных регионах Украины, еще 2 БПЛА улетели в сторону РФ и временно оккупированной территории.

К слову, 13 ноября в Киевской области была обнаружена и обезврежена боевая часть российской ракеты Х-101. Тогда опасный объект был найден после российской комбинированной атаки на столицу.

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