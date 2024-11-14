В Київській області виявили і знешкодили бойову частину російської ракети

У Київській області виявили бойову частину стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря - земля". Небезпечну знахідку, яку знайшли після російської комбінованої атаки на столицю вчора вранці, вже знешкодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України ( ДСНС ).

У Службі уточнили, що ця бойова частина ракети була виявлена у полі в Броварському районі.

"На місце події прибули сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України", - розповіли надзвичайники.

Також у ДСНС додали, що після огляду знахідки фахівцями, її "безпечно вилучили її та доставили на спеціальний майданчик для знищення".

Крім того, у Службі показали кадри із даною крилатою ракетою Х-101, яка була знайдена 13 листопада у Київській області.

Крім того, у ДСНС звернулися до громадян із закликом, у разі виявлення підозрілого предмета - не наближатися до нього. У таких випадках потрібно негайно повідомляти про це за номером "101".

Російська комбінована повітряна атака на Київ

Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада росармія знову намагалися атакувати українську столицю. Для цього, зокрема, окупанти запустили вже рано-ранці ракети та ударні безпілотники у бік Києва. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено кілька ракет та десяток дронів противника.

Пізніше стало відомо, що у Київській області є поранений через російську повітряну атаку, та була пожежа на складі.

Додамо, як поінформували у командуванні Повітряних сил, загалом для ударів по Україні тоді росіяни застосували 2 зенітні керовані ракети С-300, 2 крилаті ракети Х-101 (були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря), 2 балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, та 90 ударних безпілотників "Шахед" та інших невстановлених дронів. І це - не враховуючи керовані авіабомби.

Що стосується саме ракет, то оборонцям українського неба вдалося збити 2 крилаті ракети Х-101 та 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.